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Краснодарские студенты из Африки смогут бесплатно посетить игру Россия - Кот-д'Ивуар

Российский футбольный союз позволит студентам из Африки посетить контрольный матч сборных России и Кот-д'Ивуара.

Билеты будут предоставлены бесплатно студентам, которые проходят обучение в краснодарских вузах.

Всего на утро 23 марта на игру было реализовано порядка 24 тыс. билетов, информирует официальный сайт РФС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:23
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4
(1)
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (1)

Вот это я понимаю дружба народов!

Наших студентов в Кот-д Ивуаре также бесплатно пригласят.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: papapa (Сегодня, 11:44) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: zenit47
это потому что они черные?)

Потому что они не негры, а в гостях у негров
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: Dragon (Сегодня, 11:43) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
фартануло баклажанам
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:40) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
это потому что они черные?)
Регистрация: 17.05.2013
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