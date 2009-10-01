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Арбитру матча "Амкар" – "Зенит" поставили оценку "отлично"
За работу на игре 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) арбитр Евгений Турбин получил очень высокую оценку – 8,5 балла, что равно "пятерке с плюсом" по 5-балльной шкале.
Оценка могла быть еще выше, но 0,1 балла сняли за невынесенное предупреждение одному из игроков, передает "СЭ".
Оценка могла быть еще выше, но 0,1 балла сняли за невынесенное предупреждение одному из игроков, передает "СЭ".
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