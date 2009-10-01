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Арбитру матча "Амкар" – "Зенит" поставили оценку "отлично"

За работу на игре 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) арбитр Евгений Турбин получил очень высокую оценку – 8,5 балла, что равно "пятерке с плюсом" по 5-балльной шкале.

Оценка могла быть еще выше, но 0,1 балла сняли за невынесенное предупреждение одному из игроков, передает "СЭ".
Теги: Амкар Зенит Турбин
Сегодня, 12:28
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25
(2)
№25 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
А визгу было!

По фрейду


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№24 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:03) #
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online

Цитата: ajax101
А визгу было!

львиного laughing
Регистрация: 7.12.2016
№23 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот. Всё правильно, всё справедливо!
А визгу было!
Регистрация: 14.04.2008
№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:01) #
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online

Цитата: guns111
только газовая камера.

всей стране, а вы одни в чемпе будете

Цитата: Sewer 79
Красно-белые идут!

это как один министр обороны сиганул из окна с криком русские в городе
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
А вы хотите видеоповторы. Этим дебилам из судейского комитета только газовая камера.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№20 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:49) #
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online

Цитата: Зенит-Питер
А почему восемь?

хотя бы на 1 больше чем вам, чтоб видно было что комитет с с судьями за нас
Регистрация: 7.12.2016
№19 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:48) #
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День Турбина, как у Булгакова.
Далекие пушечные удары.
М ы ш л а е в с к и й. Так-с!.. Отдохнули!.. Пять... шесть... Девять!..
Е л е н а. Неужто бой опять?
Ш е р в и н с к и й. Нет. Это салют!
М ы ш л а е в с к и й. Совершенно верно: шестидюймовая батарея салютует.
За сценой издалека, все приближаясь, оркестр играет «Интернационал».
Господа, слышите? Это красные идут!
Все идут к окну.
Н и к о л к а. Господа, сегодняшний вечер – великий пролог к новой исторической пьесе.
С т у д з и н с к и й. Кому – пролог, а кому – эпилог.

Так и у Турбина по факту такого судейства должен был эпилог, но у этой мутковско-спамовской братии другое мнение. Для гада -пролог, начало блестящей карьеры!

Мужики, что это? Красно-белые идут!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№18 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
Цитата: Зенит-Питер
Радуйтесь дурачки, что комитет с судьями на Вашей стороне.

вот если комитет с судьями нам отстигнет 8 пеналей в нужных моментах матчей можно и порадоваться, только это ФАНТАСТИКА

А почему восемь? Вам же вроде штук 20-ть не поставили?


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Спартаку не дали пробить шесть пенальти

если быть точнее то семь пенальти!

по теме.. пора писать коллективное письмо от всех клубов РПФЛ.. с просьбой все матчи БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.. судить только иностранными арбитрами с сезона 2017-2018..

а эти вилковы ивановы безбародовы егоровы и всяка куетень пускай низшие лиги судят!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Цитата: Зенит-Питер
joy joy
Ну если на Зе Луише признали, что ошибочно не поставили пенальти то естественно матч Амкар-Зенит был просто идеальный! По другому и быть не могло.
А мясистые все ноют им все мало. Радуйтесь дурачки, что комитет с судьями на Вашей стороне.

оно с самого начала чемпионата видно кто на чьей стороне, посчитай хотя бы ПЕНАЛЬТИ,ваши и наши, посчитал.Молодец.

Да, да штук 20-ть Вам не поставили.
Ты посмотри, как комитет относится к судейству Зенита и Спартака. После ваших игр, он (комитет) выносит, что арбитр дебил, дурак сделал много ошибок. А после нашей игры, он (комитет) выносит, что арбитр отсудил идеально, где ошибки судейства увидит даже ребенок.
Посмотрел? Молодец!


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№15 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Для чего им телевизоры дарили?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№14 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 12:43) #
  • +1
  •  (1)

Очень не умно! Впрочем другого и не ожидалось.
Регистрация: 21.04.2009
№13 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Зенит-Питер
Радуйтесь дурачки, что комитет с судьями на Вашей стороне.

вот если комитет с судьями нам отстигнет 8 пеналей в нужных моментах матчей можно и порадоваться, только это ФАНТАСТИКА
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А оценка Вилкова за Спартак-Локо засекречена?
Регистрация: 20.03.2014
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит-Питер
joy joy
Ну если на Зе Луише признали, что ошибочно не поставили пенальти то естественно матч Амкар-Зенит был просто идеальный! По другому и быть не могло.
А мясистые все ноют им все мало. Радуйтесь дурачки, что комитет с судьями на Вашей стороне.

Ё6а ты дурень..
Спартаку не дали пробить шесть пенальти, считай ,украдено минимум четыре победы..
Если бы нас ХОТЯ БЫ судили без косяков, отрыв от второго места был бы щаз очков пятнадцать, сосали бы вы с заглотом беспросветно...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит-Питер
joy joy
Ну если на Зе Луише признали, что ошибочно не поставили пенальти то естественно матч Амкар-Зенит был просто идеальный! По другому и быть не могло.
А мясистые все ноют им все мало. Радуйтесь дурачки, что комитет с судьями на Вашей стороне.

оно с самого начала чемпионата видно кто на чьей стороне, посчитай хотя бы ПЕНАЛЬТИ,ваши и наши, посчитал.Молодец.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: fd65
И звезду Героя России не забудьте вручить за заслуги перед "достоянием оттечества"....

Да, что поделаешь. После визита ВВП на Открытие-Арену Спартак стал "достоянием отечества". Что же, будем ждать, пока Лукойл забудет прогнуться вовремя.
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (1)

А Слуцкий то был прав.
Регистрация: 15.05.2015
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
И звезду Героя России не забудьте вручить за заслуги перед "достоянием оттечества"....
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
joy joy
Ну если на Зе Луише признали, что ошибочно не поставили пенальти то естественно матч Амкар-Зенит был просто идеальный! По другому и быть не могло.
А мясистые все ноют им все мало. Радуйтесь дурачки, что комитет с судьями на Вашей стороне.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (4)

По рекомендации Федуна
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:34) #
  • -2
  •  (4)
online

а львы несколько дней грызли всех laughing
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 12:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это надо быть идиотами чтобы поставить оценку "отлично" при стольких ошибках. Ну на трояк еще куда бы не шло, но отлично -это пипец.
Регистрация: 5.04.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (0)
online

А как же тогда судить нельзя?((((
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (1)

без кометов...
Регистрация: 20.03.2016
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