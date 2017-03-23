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"Амкар" намерен продлить контракт с Гаджи Гаджиевым
"Амкар" намерен продлить контракт с главным тренером Гаджи Гаджиевым, передает ФАН.
Сообщается, что руководство клуба уже приступило к переговорам со специалистом.
Действующий контракт клуба с 71-летним тренером истекает летом этого года. Новое соглашение будет рассчитано на 2 года. Сам Гаджиев заявлял о готовности продлить соглашение.
Сообщается, что руководство клуба уже приступило к переговорам со специалистом.
Действующий контракт клуба с 71-летним тренером истекает летом этого года. Новое соглашение будет рассчитано на 2 года. Сам Гаджиев заявлял о готовности продлить соглашение.
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