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Защитник "Монако" Фабиньо может покинуть команду

Защитник "Монако" Фабиньо может покинуть нынешнюю команду летом, утверждает L`Equipe.

У футболиста есть договорённость с клубом, по которой он может покинуть монегасков, если сам захочет такого развития событий. Источник отмечает, что бразилец может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", который заинтересован в услугах игрока.
Теги: Монако
Сегодня, 16:30
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