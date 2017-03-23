Защитник "Монако" Фабиньо может покинуть команду

Защитник "Монако" Фабиньо может покинуть нынешнюю команду летом, утверждает L`Equipe.



У футболиста есть договорённость с клубом, по которой он может покинуть монегасков, если сам захочет такого развития событий. Источник отмечает, что бразилец может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", который заинтересован в услугах игрока.