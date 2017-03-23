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Футболисты сборной России сыграли в гандбол (видео)

Предлагаем Вашему вниманию репортаж с сегодняшней тренировки сборной России. Некоторое время во время тренировки футболисты играли в игру напоминающую гандбол.

Теги: Сборная России Rвидео
Сегодня, 19:17
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3
(0)
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
котдивуарийцы ( или как их там)играют в регби


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Словом мы все больны гандболом ( C )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Пацаны ищут себя.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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