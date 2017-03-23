Такис Лемонис в третий раз стал главным тренером "Олимпиакоса"

Бывший наставник "Олимпиакоса" Такис Лемонис вновь возглавил греческую команду, сообщает официальный сайт клуба.



Подробности контракта не разглашаются. Специалист ранее уже был главным тренером команды в периоды с 2006 по 2008-й и с 2010 по 2011 годы.