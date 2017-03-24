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Валерий Карпин: "Ростов" - молодцы, думал они выиграют у "МЮ" как минимум один матч

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал выступление "Ростова" в еврокубках.

"Ростов" - молодцы. Я вообще думал, что подопечные Курбана Бердыева выиграют как минимум один матч у "Манчестер Юнайтед". Порадовал и "Краснодар". Могли ли наши клубы выступить лучше? Может быть. Но и показанные результаты - отличное достижение как для "Ростова", так и для "Краснодара".

Бердыев выстраивает вязкую, глубокую и низкую оборону у своих ворот, которую тяжело пройти любому, даже очень высококлассному, сопернику", - цитируют Карпина "Известия".
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 02:21
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