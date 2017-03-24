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Лука Модрич: Украина - наш главный соперник в квалификации ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался относительно предстоящего матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018.

"Мы очень ждем завтрашней игры. Присутствие публики очень важно. Нам нужно, чтобы болельщики были с нами не только в те моменты, когда все будет идти гладко, но и в трудные минуты. Нам очень нужна поддержка.

О сборной Украины могу сказать только самые лучшие слова. Сейчас это команда с добротной игрой, и именно эту сборную я считаю нашим главным соперником в квалификации.

Мы не очень много говорили об Украине в последнее время. Несомненно, это сильная команда с лидерами в лице Ярмоленко и Коноплянки. Что же касается сильных и слабых сторон, то это мы оставим внутри команды, чтобы использовать завтра на поле", - цитирует Модрича Sport Arena.
Теги: Модрич Сборная Украины Сборная Хорватии
Сегодня, 03:52
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