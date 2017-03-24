Гол Неймара и хет-трик Паулиньо принесли победу Бразилии над Уругваем

Сборная Бразилии разгромила команду Уругвая в матче квалификации ЧМ-2018. Бразильцы лидируют в турнирной таблице Южноамериканской квалификационной группы, Уругвай идет вторым, отставая на 7 очков.



Чемпионат мира-2018. Квалификация



Уругвай - Бразилия - 1:4



Голы: Кавани 9 (1:0 - пен.). Паулиньо 19 (1:1). Паулиньо 51 (1:2). Неймар 74 (1:3). Паулиньо 90 (1:4).



Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 59), Кавани



Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо (Виллиан, 86), Аугусто (Фернандиньо, 80), Паулиньо, Фирмино (Соуза, 87), Неймар.



Предупреждения: Перейра М., 35; Годин, 64; Коатес, 68 - Каземиро, 44; Марсело, 56; Алвес Д., 60.