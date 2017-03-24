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Александр Головин: мне очень нравится Канте, он умеет на поле все
Хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал, что ему нравится игра французского футболиста Нголо Канте из лондонского "Челси".
"Очень рад, что вызвали в сборную, впечатления самые лучшие, очень нравится, что играем по той же схеме, что и в клубе (в три центральных защитника и два нападающих). Это первый вызов за долгое время, так что надо доказывать, работать и стремиться попасть в состав на Кубок конфедераций.
В быту я бы не сказал, что какие-то различия есть между командами Капелло и Черчесова, уклад такой же. Запреты? Да наверное, так же, как везде - не опаздывать, соблюдать режим, примерно то же, что и во всех командах.
Соцсети? Ни разу не слышал, чтобы Станислав Саламович их запрещал. Здесь уже все взрослые, каждый профессионал, сам отвечает за свою подготовку. Выспится - будет больше сил на тренировке и в игре, никакого смысла проверять нет.
Изменилась схема и немного требования в центре поля, потому что другая расстановка, а так особых отличий не отметил.
Надо больше работать над завершением, нужно больше подач в штрафную, больше забеганий в штрафную, больше отдавать, в общем, больше работать над атакой. Я многому учусь у Дзагоева, это примерно моя позиция, только с другой стороны. Он делает много такого, в чем мне стоит прибавить.
Если брать примеры из иностранных лиг, "Челси" играет по той же схеме. Мне очень нравится Канте. Он и забивает с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", и отдает, по сути умеет делать на поле все. Тот же Эден Азар нравится", - цитирует Головина ТАСС.
"Очень рад, что вызвали в сборную, впечатления самые лучшие, очень нравится, что играем по той же схеме, что и в клубе (в три центральных защитника и два нападающих). Это первый вызов за долгое время, так что надо доказывать, работать и стремиться попасть в состав на Кубок конфедераций.
В быту я бы не сказал, что какие-то различия есть между командами Капелло и Черчесова, уклад такой же. Запреты? Да наверное, так же, как везде - не опаздывать, соблюдать режим, примерно то же, что и во всех командах.
Соцсети? Ни разу не слышал, чтобы Станислав Саламович их запрещал. Здесь уже все взрослые, каждый профессионал, сам отвечает за свою подготовку. Выспится - будет больше сил на тренировке и в игре, никакого смысла проверять нет.
Изменилась схема и немного требования в центре поля, потому что другая расстановка, а так особых отличий не отметил.
Надо больше работать над завершением, нужно больше подач в штрафную, больше забеганий в штрафную, больше отдавать, в общем, больше работать над атакой. Я многому учусь у Дзагоева, это примерно моя позиция, только с другой стороны. Он делает много такого, в чем мне стоит прибавить.
Если брать примеры из иностранных лиг, "Челси" играет по той же схеме. Мне очень нравится Канте. Он и забивает с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", и отдает, по сути умеет делать на поле все. Тот же Эден Азар нравится", - цитирует Головина ТАСС.
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