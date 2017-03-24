Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Головин: мне очень нравится Канте, он умеет на поле все

Хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал, что ему нравится игра французского футболиста Нголо Канте из лондонского "Челси".

"Очень рад, что вызвали в сборную, впечатления самые лучшие, очень нравится, что играем по той же схеме, что и в клубе (в три центральных защитника и два нападающих). Это первый вызов за долгое время, так что надо доказывать, работать и стремиться попасть в состав на Кубок конфедераций.

В быту я бы не сказал, что какие-то различия есть между командами Капелло и Черчесова, уклад такой же. Запреты? Да наверное, так же, как везде - не опаздывать, соблюдать режим, примерно то же, что и во всех командах.

Соцсети? Ни разу не слышал, чтобы Станислав Саламович их запрещал. Здесь уже все взрослые, каждый профессионал, сам отвечает за свою подготовку. Выспится - будет больше сил на тренировке и в игре, никакого смысла проверять нет.

Изменилась схема и немного требования в центре поля, потому что другая расстановка, а так особых отличий не отметил.

Надо больше работать над завершением, нужно больше подач в штрафную, больше забеганий в штрафную, больше отдавать, в общем, больше работать над атакой. Я многому учусь у Дзагоева, это примерно моя позиция, только с другой стороны. Он делает много такого, в чем мне стоит прибавить.

Если брать примеры из иностранных лиг, "Челси" играет по той же схеме. Мне очень нравится Канте. Он и забивает с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", и отдает, по сути умеет делать на поле все. Тот же Эден Азар нравится", - цитирует Головина ТАСС.
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 09:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.