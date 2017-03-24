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СМИ: Алан Дзагоев не сможет сыграть против Кот-д’Ивуара

Полузащитник Алан Дзагоев пропустит товарищеский матч сборной России с Кот-д`Ивуаром из-за спазма мышцы, информирует "СЭ".

Хавбек ЦСКА вернется в общую группу после игры и сможет принять участие во встрече с Бельгией 28 марта.
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 11:19
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(2)
№5 Написал: Поло (Сегодня, 12:04) #
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online

nami-sv,
я могу!!!
Оставить на своем посту и расширить полномочия г-на Мутко!!!
Регистрация: 23.03.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
решили перебздеть т.к в крови еще болтается остатки кокаина?


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
не велика потеря для сборной! на этой позиции есть кому сыграть!

Цитата: nami-sv
Смену поколений в сборной профукана,проблемы заболтаны.Как обосрались в стыковом матче в 2009 году со Словений,и вот с тех пор одни и теже рожи в руководстве,круговая порука и нет виновников провальных результатов.Кто-нибудь может мне назвать хоть одно принятое решение направленное на развитие российского футбола за эти годы?Два ЧМ и два ЧЕ уже позади

совершенно верно! и еще продолжают стоны про Игнашевича и Березуцкого! их уже давным давно не должно было быть в сборной! как и Акинфеева!!!
пора дать дорогу другим!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:37) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Смену поколений в сборной профукана,проблемы заболтаны.Как обосрались в стыковом матче в 2009 году со Словений,и вот с тех пор одни и теже рожи в руководстве,круговая порука и нет виновников провальных результатов.Кто-нибудь может мне назвать хоть одно принятое решение направленное на развитие российского футбола за эти годы?Два ЧМ и два ЧЕ уже позади
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: D-link (Сегодня, 11:26) #
  • -3
  •  (11)

Опять передоз?


Слава богу, минус одно говно


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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