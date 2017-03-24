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Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Роман Абрамович предложил купить Неймара в "Челси", но Антонио Конте заблокировал сделку
Владелец "Челси" Роман Абрамович обеспокоен слухами о возможном уходе главного тренера команды Антонио Конте в "Интер".
Чтобы сохранить тренера, российский бизнесмен предложил приобрести форварда "Барселоны" Неймара, однако итальянский специалист заблокировал эту сделку.
Кроме того, Конте отложил на неопределенный срок решение относительно своего будущего. Абрамович готов сделать предложение о трансфере любого игрока, которого хотел бы видеть в своей команде Конте.
Sports.ru
Чтобы сохранить тренера, российский бизнесмен предложил приобрести форварда "Барселоны" Неймара, однако итальянский специалист заблокировал эту сделку.
Кроме того, Конте отложил на неопределенный срок решение относительно своего будущего. Абрамович готов сделать предложение о трансфере любого игрока, которого хотел бы видеть в своей команде Конте.
Sports.ru
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