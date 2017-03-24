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Роман Абрамович предложил купить Неймара в "Челси", но Антонио Конте заблокировал сделку

Владелец "Челси" Роман Абрамович обеспокоен слухами о возможном уходе главного тренера команды Антонио Конте в "Интер".

Чтобы сохранить тренера, российский бизнесмен предложил приобрести форварда "Барселоны" Неймара, однако итальянский специалист заблокировал эту сделку.

Кроме того, Конте отложил на неопределенный срок решение относительно своего будущего. Абрамович готов сделать предложение о трансфере любого игрока, которого хотел бы видеть в своей команде Конте.

Sports.ru
Теги: Челси Конте
Сегодня, 12:59
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№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52) #
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Цитата: RoDon22
Господин Абрамович! Лучше купите ФК " Ростов".

Если Роман купит Ростов, то про футбол в Ростовской области придется забыть, причем навсегда.
Это в Англиях евреи тратят, а у нас, как пылесосы, не разбирая.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Ростов»
Господин Абрамович! Лучше купите ФК " Ростов". Обойдется дешевле Неймара, а успеха (конечно с Бердыевым) на европейской арене может добиться большего чем многие именитые клубы.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мбаппе давай)


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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