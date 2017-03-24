Роман Абрамович предложил купить Неймара в "Челси", но Антонио Конте заблокировал сделку

Владелец "Челси" Роман Абрамович обеспокоен слухами о возможном уходе главного тренера команды Антонио Конте в "Интер".Чтобы сохранить тренера, российский бизнесмен предложил приобрести форварда "Барселоны" Неймара, однако итальянский специалист заблокировал эту сделку.Кроме того, Конте отложил на неопределенный срок решение относительно своего будущего. Абрамович готов сделать предложение о трансфере любого игрока, которого хотел бы видеть в своей команде Конте.