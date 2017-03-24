"Оренбург" проведет три матча на сборах в Турции

Руководство "Оренбурга" определилось с соперниками по турецкому сбору, на который команда отправилась в связи с паузой в чемпионате на матчи национальных сборных.В Турции "Оренбург" проведет три контрольных встречи.25 марта команда сыграет с тольяттинской "Ладой", 27 марта - с ФК КАМАЗ, 29 марта - с ФК "Зенит-Ижевск". Все матчи начнутся в 16:00 мск.