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Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (23)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (23)
08:49
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (44)
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (44)
02:52
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
"Оренбург" проведет три матча на сборах в Турции
Руководство "Оренбурга" определилось с соперниками по турецкому сбору, на который команда отправилась в связи с паузой в чемпионате на матчи национальных сборных.
В Турции "Оренбург" проведет три контрольных встречи.
25 марта команда сыграет с тольяттинской "Ладой", 27 марта - с ФК КАМАЗ, 29 марта - с ФК "Зенит-Ижевск". Все матчи начнутся в 16:00 мск.
ФК "Оренбург"
В Турции "Оренбург" проведет три контрольных встречи.
25 марта команда сыграет с тольяттинской "Ладой", 27 марта - с ФК КАМАЗ, 29 марта - с ФК "Зенит-Ижевск". Все матчи начнутся в 16:00 мск.
ФК "Оренбург"
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