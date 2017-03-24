Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Владислав Игнатьев: "Локомотив" должен играть в Лиге Европы

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что его команде по силам побороться за выход в еврокубки.

"Мы не забываем и про Кубок России (в полуфинале турнира команда встретится с "Уфой"). "Локомотив" должен играть в Лиге Европы. У нас есть очень хороший шанс не только через Кубок попасть в Лигу Европы, но и через чемпионат.

В таблице все настолько близко, плотно, поэтому результат одной игры может много поменять в турнирной таблице. Можно и на место выше пятого забраться. Не все еще потеряно в чемпионате, много можно наверстать", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев Локомотив
Сегодня, 13:53
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:54) #
  • -1
  •  (1)

Электрички только со свиньями в ничью сгоняли, а уже гонора


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
...ладно, пусть играет...
Так тому и быть...
Но долг платежом красен.
Понимаете о чем речь?


--------------------
Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 14:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Попробуйте. Будем искренне рады за вас.
Регистрация: 30.11.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.