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Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Владислав Игнатьев: "Локомотив" должен играть в Лиге Европы
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что его команде по силам побороться за выход в еврокубки.
"Мы не забываем и про Кубок России (в полуфинале турнира команда встретится с "Уфой"). "Локомотив" должен играть в Лиге Европы. У нас есть очень хороший шанс не только через Кубок попасть в Лигу Европы, но и через чемпионат.
В таблице все настолько близко, плотно, поэтому результат одной игры может много поменять в турнирной таблице. Можно и на место выше пятого забраться. Не все еще потеряно в чемпионате, много можно наверстать", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
"Мы не забываем и про Кубок России (в полуфинале турнира команда встретится с "Уфой"). "Локомотив" должен играть в Лиге Европы. У нас есть очень хороший шанс не только через Кубок попасть в Лигу Европы, но и через чемпионат.
В таблице все настолько близко, плотно, поэтому результат одной игры может много поменять в турнирной таблице. Можно и на место выше пятого забраться. Не все еще потеряно в чемпионате, много можно наверстать", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
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