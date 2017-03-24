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СМИ: "Зенит" раздумывает о приобретении Тараса Бурлака

"Зенит" рассматривает возможность приобретения защитника "Рубина" Тараса Бурлака, сообщило ФАН со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что 27-летний игрок обороны рассматривается "Зенитом" в качестве одной из кандидатур на замену уходящему из петербургского клуба Николасу Ломбертсу. Стоимость трансфера может составить порядка 3 млн евро.
Теги: Зенит Бурлак
Сегодня, 14:02
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(2)
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я то думаю зачем они новость про Бурлака пустили.. а тут вон оно чё..игра с Рубином.. smile

ну передасты бандеровско-питерские..из колеи хотят выбить основного центрального защитника Рубина перед самой игрой.


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 15:02) #
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online

Больше хохлов в зените, хороших и разных!
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 15:00) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
SHIGA,
Никто игроков в цепях в клуб не тащит - сами идут за баблом, так-что нечего потом скулить. Пусть играют там где маленькие зарплаты, но ведь нет - денег хочется. Да за такую зарплату посидеть на скамейке одно удовольствие.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бурлак это тот малый который постоянно привозит и в 27 лет является УГ?Нет спасибо,пусть агент оставит себе.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:47) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
у бомжей - климакс smile


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sokrates
А Тараса ещё лет 5 назад надо было брать!

Это да,как вспомню их феерию на молодёжном чемпионате напару с Беляевым,так даже не знаю,что больше хочется - плакать или смеяться...
Регистрация: 1.12.2014
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:28) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Политика бомжей изменилась. confused Зачем воспитывать своих,если есть игроки у других за наши деньги.
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: fits (Сегодня, 14:22) #
  • -1
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Шлак, но агенты работают...
Регистрация: 6.10.2016
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 14:10) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
загубленной души Новосельцева им мало


Новосельцев ещё себя покажет. А Тараса ещё лет 5 назад надо было брать!
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: D-link (Сегодня, 14:09) #
  • +3
  •  (9)

Пи-Тарасам, подойдет

Цитата: SHIGA
загубленной души Новосельцева

Учитывая, что покуда за Ростов он забил...Пока не забрали... Столько же, сколько Топорен за все это время? Конкурента - ослабили
Вот правда вновь, благодаря бомжам - лучшего заща первой половины чемпа - в сборной закономерно нету


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:05) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
загубленной души Новосельцева им мало.. scream


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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