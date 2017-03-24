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Юрий Белоус: есть большая вероятность того, что "Ростов" может остаться без Бердыева
Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус оценил вероятность того, что вице-президент ростовской команды Курбан Бердыев покинет клуб.
"Ситуация в "Ростове" не простая. Формулировка, которую выдал губернатор области, заключается в том, что договоренность с Бердыевым есть по поводу его ухода в любой момент, если не будут выполняться обязательства перед "Ростовом", если не будут поставлены серьезные задачи. А для таких задач должно быть соответствующее финансирование. С этим как раз большая проблема.
В Ростовском регионе любят футбол, но не любят давать деньги на его развитие. Поэтому большая вероятность того, что "Ростов" может остаться без такого специалиста, как Курбан Бердыев. А если останется без Бердыева, то не будет в команде и ведущих игроков. С учетом того, что основные футболисты возрастные, такие как Сесар Навас, Тимофей Калачей и Александр Гацкан, можно ждать большого провала, который может привести к тому, что через сезон-два "Ростов" вылетит из РФПЛ. Не хотелось бы такого расклада, но он весьма вероятен.
В этом сезоне "Ростов" - молодцы, они сами заработали порядка 1,5 млрд рублей в еврокубках, покрыв множество долгов перед сотрудниками и игроками. Но маловероятно, что в этом году "Ростов" попадет в Лигу чемпионов. Дай бог, чтобы он поднялся до 4-5 места. Эта команда симпатична болельщикам, многие даже не из Ростова будут за нее болеть.
Но если "Ростов" не попадает в еврокубки, то ни о каких заработках спортивного характера речи быть не может. Поэтому опять при отсутствии стабильного финансирования "Ростов" не сможет не только платить заработные платы, но тратить деньги на трансферы, усиливая клуб. Интересно ли это будет Бердыеву? Не уверен", - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
"Ситуация в "Ростове" не простая. Формулировка, которую выдал губернатор области, заключается в том, что договоренность с Бердыевым есть по поводу его ухода в любой момент, если не будут выполняться обязательства перед "Ростовом", если не будут поставлены серьезные задачи. А для таких задач должно быть соответствующее финансирование. С этим как раз большая проблема.
В Ростовском регионе любят футбол, но не любят давать деньги на его развитие. Поэтому большая вероятность того, что "Ростов" может остаться без такого специалиста, как Курбан Бердыев. А если останется без Бердыева, то не будет в команде и ведущих игроков. С учетом того, что основные футболисты возрастные, такие как Сесар Навас, Тимофей Калачей и Александр Гацкан, можно ждать большого провала, который может привести к тому, что через сезон-два "Ростов" вылетит из РФПЛ. Не хотелось бы такого расклада, но он весьма вероятен.
В этом сезоне "Ростов" - молодцы, они сами заработали порядка 1,5 млрд рублей в еврокубках, покрыв множество долгов перед сотрудниками и игроками. Но маловероятно, что в этом году "Ростов" попадет в Лигу чемпионов. Дай бог, чтобы он поднялся до 4-5 места. Эта команда симпатична болельщикам, многие даже не из Ростова будут за нее болеть.
Но если "Ростов" не попадает в еврокубки, то ни о каких заработках спортивного характера речи быть не может. Поэтому опять при отсутствии стабильного финансирования "Ростов" не сможет не только платить заработные платы, но тратить деньги на трансферы, усиливая клуб. Интересно ли это будет Бердыеву? Не уверен", - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
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