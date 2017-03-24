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Сергей Семак: к Хохлову с Никифоровым пошел бы, не раздумывая

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что с удовольствием поработал бы в одном тренерском штабе с Дмитрием Хохловым и Юрием Никифоровым. Напомним, специалисты работают в "Динамо-2".

"К Хохлову с Никифоровым пойду, не раздумывая. Хоть третьим помощником. Я бы сделал максимум на этом посту.

Важно ли, чтобы помощники были единомышленниками? Да, конечно. Нужно, чтобы помощники понимали, какую информацию до тренера нужно донести. Главное, чтобы наставнику было комфортно, спокойно", - цитирует Семака "СпортFM".
Теги: Семак
Сегодня, 15:09
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№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да только не зовут smile
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13) #
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теперь, если только они к тебе.

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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну а чего не пошел тогда?


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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