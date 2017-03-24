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СМИ: "Зенит" получит за Николаса Ломбертса 1,5 млн евро

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс летом продолжит карьеру в бельгийском клубе "Остенде". 32-летний футболист подпишет контракт до 2020 года.

По информации HLN, "Остенде" заплатит за игрока сине-бело-голубым 1,5 миллиона евро.
Теги: Зенит Ломбертс
Сегодня, 15:13
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