СМИ: "Зенит" получит за Николаса Ломбертса 1,5 млн евро

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс летом продолжит карьеру в бельгийском клубе "Остенде". 32-летний футболист подпишет контракт до 2020 года.



По информации HLN, "Остенде" заплатит за игрока сине-бело-голубым 1,5 миллиона евро.