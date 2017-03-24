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"Спартак" улетел в Белград без Луиса Адриано

В субботу "Спартак" проведет товарищеский матч с "Црвеной Звездой". Сегодня утром команда провела на подмосковной базе в Тарасовке тренировку. Ей предшествовало теоретическое занятие.

А во второй половине дня футболисты "Спартака" и тренеры во главе с Массимо Каррерой собрались в аэропорту Шереметьево.

В составе делегации 21 футболист: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Одри Йола Зепатта, Андрей Ещенко, Игорь Леонтьев, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Иван Хомуха, Лоренсо Мельгарехо, Константин Савичев, Артём Самсонов, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Фэшн Джуниор Сакала, Идриса Сиди Самбу.

Что касается Луиса Адриано, то он в ближайшие дни продолжит в Тарасовке тренировки по индивидуальной программе.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Црвена Звезда
Сегодня, 18:48
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(2)
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AVG
Каррера всех новеньких угольков взял.

Каррере нужно решить,кто из угольков более талантливый и перспективный,чтобы Промеса заменить потом)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: AVG Россия (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера всех новеньких угольков взял.
Регистрация: 18.11.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:00) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Уверен, что атмосфера на матче будет шикарной)
И главное без травм


это точно.. будет самая лучшая атмосфера с братьями..будет полный стадион..
от песен сербов мурашки по коже и кровь стынет!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:53) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уверен, что атмосфера на матче будет шикарной)
И главное без травм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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