Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
Виталий Мутко и Сергей Прядкин вручили приз Федору Смолову, как лучшему игроку России 2016 года
Виталий Мутко и Сергей Прядкин вручили приз Федору Смолову, как лучшему игроку России 2016 года
18:16
Дмитрий Булыкин: трудно наигрывать состав сборной, когда половина футболистов травмирована (1)
Дмитрий Булыкин: трудно наигрывать состав сборной, когда половина футболистов травмирована (1)
13:44
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (46)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (46)
"Спартак" улетел в Белград без Луиса Адриано
В субботу "Спартак" проведет товарищеский матч с "Црвеной Звездой". Сегодня утром команда провела на подмосковной базе в Тарасовке тренировку. Ей предшествовало теоретическое занятие.
А во второй половине дня футболисты "Спартака" и тренеры во главе с Массимо Каррерой собрались в аэропорту Шереметьево.
В составе делегации 21 футболист: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Одри Йола Зепатта, Андрей Ещенко, Игорь Леонтьев, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Иван Хомуха, Лоренсо Мельгарехо, Константин Савичев, Артём Самсонов, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Фэшн Джуниор Сакала, Идриса Сиди Самбу.
Что касается Луиса Адриано, то он в ближайшие дни продолжит в Тарасовке тренировки по индивидуальной программе.
ФК "Спартак"
А во второй половине дня футболисты "Спартака" и тренеры во главе с Массимо Каррерой собрались в аэропорту Шереметьево.
В составе делегации 21 футболист: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Одри Йола Зепатта, Андрей Ещенко, Игорь Леонтьев, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Иван Хомуха, Лоренсо Мельгарехо, Константин Савичев, Артём Самсонов, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Фэшн Джуниор Сакала, Идриса Сиди Самбу.
Что касается Луиса Адриано, то он в ближайшие дни продолжит в Тарасовке тренировки по индивидуальной программе.
ФК "Спартак"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.