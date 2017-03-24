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Мертенсу предложили зарплату в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 20 млн евро в год

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" хочет подписать бельгийского форварда "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Football Italia.

Китайцы предлагают футболисту, у которого через год истекает контракт с неаполитанцами, 20 миллионов евро в год. Напомним, что в китайском клубе выступает бельгийский хавбек Аксель Витсель, а тренирует команду итальянец Фабио Каннаваро.
Теги: Мертенс Наполи
Сегодня, 19:04
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