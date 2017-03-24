Мертенсу предложили зарплату в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 20 млн евро в год

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" хочет подписать бельгийского форварда "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Football Italia.



Китайцы предлагают футболисту, у которого через год истекает контракт с неаполитанцами, 20 миллионов евро в год. Напомним, что в китайском клубе выступает бельгийский хавбек Аксель Витсель, а тренирует команду итальянец Фабио Каннаваро.