Франческо Тотти: много думаю о том, что буду делать после завершения карьеры

Капитан "Ромы" Франческо Тотти заявил, что уже принял решение, чем займется после завершения карьеры.



"Я много думаю о том, что я буду делать после завершения карьеры. Футбол - это моя жизнь. Мне нравится играть, хотя печально, что сейчас провожу на поле не столько времени, сколько 5 или 10 лет назад. Тем не менее, уважаю решения Спаллетти. Может быть, если переберусь в Китай, то смогу продолжать играть (улыбаясь). Я уже определился со своим будущим, но не буду говорить об этом, потому что, может быть, передумаю. Или я буду продолжать играть, или стану тренером, но не буду сидеть за столом в кабинете, уж лучше искать таланты", - цитирует Тотти Maurizio Costanzo.