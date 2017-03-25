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Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею

Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккеюЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал поражение сборной России в товарищеской игре с Кот-д'Ивуаром (0:2).

- О матче:

Для нашей сборной команда выглядела не так плохо. Семёнов и Кудряшов в защите - это смелое решение, но попробовать нужно все варианты. Не сказал бы, что это худшая игра нашей команды, более-менее всё смотрелось позитивно. Конечно, реализация подвела, но на что можем, на то и играем. Изначально было понятно, что против Кот-д'Ивуара шансов практически нет.

- О пропущенных голах:

Ошибка Кутепова? Жонатан Коджиа, забивший гол, гораздо выше классом, Илья пытался помешать как мог. Вместе с ним вину за пропущенный мяч могут разделить и партнёры по команде, не подстраховавшие своего напарника. Во втором голе Уилфрид Заа сыграл просто блестяще.

Игроки африканской команды гораздо выше наших по всем показателям: мастерство, физическое оснащение, технические навыки. Вспомните ещё эпизод в конце первого тайма, когда тот же Заа усадил на задницу сразу троих на правом фланге: Самедова, Зобнина и Семёнова. Просто игроки ивурийцев сильнее, поэтому они играют в топ-чемпионатах, а наших там нет, всё закономерно. Думаю, Яя Туре и Дидье Дрогба сегодня смотрелись бы хуже действующих игроков сборной, потому что эти амбициозны, молоды, стремятся к вершине, а тем уже ничего не надо.

- О предстоящем Кубке конфедераций:

Какие могут быть ожидания? Если будет битва двух людей, у одного в руках палка, а у второго оружие, вы же не поставите на того, у кого палка?! У нас слабая команда, плохой подбор игроков. Может быть на Кубке конфедераций и чемпионате мира нас за уши и вытащат куда-нибудь благодаря тому, что мы хозяева турнира, но не более, и это нужно осознавать и воспринимать нашу команду так же, как хоккейную команду Кот-д'Ивуара.

К сожалению, мы - футбольная провинция, и мы всё дальше отходим от футбольного центра. Например, взгляните, как наши футболисты падают и смотрят на судью. Они привыкли, что в нашем чемпионате судьи свистят после каждого падения, вот и падают. А здесь на задницу приземлился, на судью смотрит, а он говорит продолжать играть, потому что европейский уровень. Это колхозные штучки не проходят, поэтому мы всегда уступали и будем продолжать выступать, потому что наши арбитры всё больше выдумывают нарушения вообще из ничего. Арбитры мирового уровня не видят тех нарушений, которые придумывают наши.

- О работе Станислава Черчесова:

Думаю, он находится на своём месте и отвечает поставленным задачам, но ведь у него в обойме действительно лучшие. Это при других тренерах выходили молодые, но никому неизвестные ребята, а у Черчесова играют действительно лучшие из тех, кто у нас есть. Единственное, появление Кудряшова считаю странным, потому что он и в "Ростове" не до конца вытягивает... А так, есть Кутепов, Березуцкие и Игнашевич не играют. Кого брать ещё? В атаке та же история: играет Бухаров, Дзюба и Смолов травмированы, вот и всё! Кокорина, выпускай-не выпускай, эффект нулевой. Полоз? Немного боязливый, пока он будет обдумывать бить или нет, мяч с ногой 20 раз оторвут.

Нет у нас никого ни в атаке, ни в полузащите, ни в защите. Был один Аршавин, который у мирового сообщества сразу ассоциировался с Россией. Когда люди говорили Украина, первое, о ком они думали, это Шевченко. Россия - это Аршавин. Сегодня нет таких футболистов у нас.
Теги: Червиченко Сборная России
Сегодня, 08:17
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№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 09:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Так оно и есть , как Червиченко расписал. Безнадега на ЧМ для нас.
Регистрация: 21.01.2016
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