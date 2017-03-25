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Россия - Кот-д’Ивуар: фотоотчет матча

В товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная России в Краснодаре принимала команду Кот-д’Ивуара. Встреча завершилась поражением россиян - 0:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.













































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Теги: Сборная России Фото
Сегодня, 08:31
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