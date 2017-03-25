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Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (2)
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Олег Романцев: многие из игроков не подходят для сборной России
Знаменитый отечественный тренер Олег Романцев оценил товарищеский матч сборной России с командой Кот-д'Ивуара.
"Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят.
Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной", - цитирует Романцев ТАСС.
"Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят.
Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной", - цитирует Романцев ТАСС.
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