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Олег Романцев: многие из игроков не подходят для сборной России

Знаменитый отечественный тренер Олег Романцев оценил товарищеский матч сборной России с командой Кот-д'Ивуара.

"Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят.

Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной", - цитирует Романцев ТАСС.
Теги: Романцев Сборная России
Сегодня, 10:08
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(0)
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Boss52
Да. Кроме Полоза, Головина и Акинфеева (из тех кто играл).

Полоз ни одного удара в створ!
Головин ни одного паса на выход к воротам!
Акинфеев ни одного сейва!
Смолов, Дзагоев, Джанаев,- им замена!
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Nikolay (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (2)

а че у нас акинфеев не заменимая дырка один удар в свор и дырка по моему беленов сейчас лучшей у нас вратарь
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:29) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да. Кроме Полоза, Головина и Акинфеева (из тех кто играл).
Регистрация: 29.11.2014
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