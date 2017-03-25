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Александр Бубнов: у сборной имеется определенная позитивная динамика

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре сборной России в контрольном матче с Кот-д`Ивуаром (0:2).

"Можно и нужно предъявить претензии тренерскому штабу Черчесова вот в каком свете: с игроками, очевидно не был проведён должный разбор сильных качеств оппонента.

Такое ощущение, что, скажем, дриблинг выступающего в премьер-лиге Заха стал для защитников полнейшим откровением. В отличие от клубных тренеров наставники сборной имеют массу времени для аналитической работы, которая должна соответствующим образом обрабатываться в том числе на уровне контрольных матчей.

Но вместе с тем нельзя не отметить, что вынужденно выступая в неоптимальном составе, россияне по игре не выглядели слабее, много атаковали, создавали моменты, а решающим фактором победы гостей стало индивидуальное мастерство. Командное взаимодействие подопечных Черчесова растет (за исключением задней линии). Определенная позитивная динамика в игровом плане всё же прослеживается.

Сыграли лучше, чем с Турцией, Катаром и Коста-Рикой, да и в победном матче с Румынией тоже (там подсобил арбитр). Сегодня важно трезво оценивать положение сборной России, у которой нет прочных фундамента и центральной оси, в мировой системе координат", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 10:12
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:53) #
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  •  (1)

Перед смертью больной обильно потел...
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 11:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
От поражения к поражению,куётся мастерство нашей сборной smirk
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 10:49) #
  • +1
  •  (3)

Про какой фундамент в мировой системе координат вещает товарищ Бубнов? Вчера футбол под ерша смотрел?В голове тоже мешанина.
Регистрация: 12.03.2017
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