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Егор Титов: с такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего

Бывший хавбек "Спартака" и сборной России Егор Титов прокомментировал игру россиян в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).

"Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала.

Использовался "ростовский блок" Ерохин - Полоз - Бухаров. Дань "Ростову" - клуб провел прекрасный европейский сезон. Но Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а "Ростов" большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной.

Кроме того, костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на чемпионате мира, в этом матче отсутствовал. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего", - цитирует Титова "Советский спорт".
Теги: Титов Сборная России
Сегодня, 10:36
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7
(1)
№7 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (0)

Интересно в истории ЧМ были случаи когда домашняя команда не выходила из группы? Если не, значит будет..
Регистрация: 12.03.2017
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 11:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Похоже, идем к тому, что купим сборную Бразилии, дадим российское гражданство и отправим на ЧМ... smirk
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 11:12) #
  • +2
  •  (2)

Цитата Титова:Кроме того, костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на чемпионате мира, в этом матче отсутствовал.

А где гарантия что на ЧМ они будут,Дзагоев как проклятый,что ни матч,то травма,понос и золотуха.Да и Дзюба тоже
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:11) #
  • +2
  •  (2)

Не удержался Ильич, пнул Саламыча при удобном случае.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№3 Написал: penser (Сегодня, 11:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
По моему и Саламыч в растерянности, тем более много игроков в больничке.
Регистрация: 16.05.2016
№2 Написал: mospar (Сегодня, 10:58) #
  • +5
  •  (5)

А может действительно собрать команду ветеранов,они не хуже сыграют, еще многие в нормальном физическом состоянии.
Регистрация: 20.05.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да и с другим составом тоже. У нас пока нет сборной есть СБРОДНАЯ команда.
Регистрация: 20.03.2014
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