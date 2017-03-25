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Егор Титов: с такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего
Бывший хавбек "Спартака" и сборной России Егор Титов прокомментировал игру россиян в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).
"Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала.
Использовался "ростовский блок" Ерохин - Полоз - Бухаров. Дань "Ростову" - клуб провел прекрасный европейский сезон. Но Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а "Ростов" большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной.
Кроме того, костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на чемпионате мира, в этом матче отсутствовал. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего", - цитирует Титова "Советский спорт".
"Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала.
Использовался "ростовский блок" Ерохин - Полоз - Бухаров. Дань "Ростову" - клуб провел прекрасный европейский сезон. Но Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а "Ростов" большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной.
Кроме того, костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на чемпионате мира, в этом матче отсутствовал. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего", - цитирует Титова "Советский спорт".
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