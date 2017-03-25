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СМИ: Антуан Гризманн останется в "Атлетико" на следующий сезон

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн останется в клубе на следующий сезон, информирует L`Equipe.

По информации издания, к агенту французского футболиста поступило несколько запросов по трансферу, однако сам Гризманн отказался от перехода.
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 15:51
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