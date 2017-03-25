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Ненад Милияш: будет полезно сыграть против лучшей команды России

Полузащитник "Црвены Звезды" Ненад Милияш рассказал о своих мыслях по поводу предстоящего товарищеского матча против московского "Спартака".

"Я играл против "Спартака" еще в 2008 году во время сборов, а вот в 2014 году упустил возможность сыграть против братской команды в Москве. С нетерпением жду встречи против "Спартака", с которым мы поддерживаем дружеские отношения в течение многих лет.

Будет здорово, что на стадионе в субботу будет фантастическая и дружеская атмосфера из-за болельщиков обеих команд. Это будет уникальный праздник для "Црвены Звезды".

Нашим молодым футболистам будет полезно сыграть против лучшей команды России. Это прекрасная возможность проявить себя. Рад, что у всех будет возможность наслаждаться этим зрелищем", - заявил Милияш.

Sportbox
Теги: Спартак Црвена Звезда
Сегодня, 15:56
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(2)
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:19) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Будет просто не игра, а сплошные обнимашки. С Партизаном надо было бы сыграть.

И здесь процветала мужская любовь(с)
Думаю, это должно понравиться спартаковцам. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (4)

Будет просто не игра, а сплошные обнимашки. С Партизаном надо было бы сыграть.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: jeck324 (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KAZAK
Ну на счёт лучшей - Ненад загнул.....

На данный момент Спартак лучший,это факт. Другое дело что кони этого никак принять не могут.)


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KAZAK
Ну на счёт лучшей - Ненад загнул.....

Что говорить, если саму Россию оклеветали с ног до головы, у них и спартак лучшим считается.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ну на счёт лучшей - Ненад загнул.....


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