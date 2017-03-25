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Ненад Милияш: будет полезно сыграть против лучшей команды России
Полузащитник "Црвены Звезды" Ненад Милияш рассказал о своих мыслях по поводу предстоящего товарищеского матча против московского "Спартака".
"Я играл против "Спартака" еще в 2008 году во время сборов, а вот в 2014 году упустил возможность сыграть против братской команды в Москве. С нетерпением жду встречи против "Спартака", с которым мы поддерживаем дружеские отношения в течение многих лет.
Будет здорово, что на стадионе в субботу будет фантастическая и дружеская атмосфера из-за болельщиков обеих команд. Это будет уникальный праздник для "Црвены Звезды".
Нашим молодым футболистам будет полезно сыграть против лучшей команды России. Это прекрасная возможность проявить себя. Рад, что у всех будет возможность наслаждаться этим зрелищем", - заявил Милияш.
Sportbox
"Я играл против "Спартака" еще в 2008 году во время сборов, а вот в 2014 году упустил возможность сыграть против братской команды в Москве. С нетерпением жду встречи против "Спартака", с которым мы поддерживаем дружеские отношения в течение многих лет.
Будет здорово, что на стадионе в субботу будет фантастическая и дружеская атмосфера из-за болельщиков обеих команд. Это будет уникальный праздник для "Црвены Звезды".
Нашим молодым футболистам будет полезно сыграть против лучшей команды России. Это прекрасная возможность проявить себя. Рад, что у всех будет возможность наслаждаться этим зрелищем", - заявил Милияш.
Sportbox
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