Ненад Милияш: будет полезно сыграть против лучшей команды России

Полузащитник "Црвены Звезды" Ненад Милияш рассказал о своих мыслях по поводу предстоящего товарищеского матча против московского "Спартака"."Я играл против "Спартака" еще в 2008 году во время сборов, а вот в 2014 году упустил возможность сыграть против братской команды в Москве. С нетерпением жду встречи против "Спартака", с которым мы поддерживаем дружеские отношения в течение многих лет.Будет здорово, что на стадионе в субботу будет фантастическая и дружеская атмосфера из-за болельщиков обеих команд. Это будет уникальный праздник для "Црвены Звезды".Нашим молодым футболистам будет полезно сыграть против лучшей команды России. Это прекрасная возможность проявить себя. Рад, что у всех будет возможность наслаждаться этим зрелищем", - заявил Милияш.