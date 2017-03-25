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"Челси" рассчитывает продлить контракт с Эденом Азаром

"Челси" хочет подписать новый контракт со своим полузащитником Эденом Азаром, информирует Mirror.

Сообщается, что лондонцы готовы существенно увеличить зарплату хавбеку сборной Бельгии. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Реала".
Теги: Азар Челси
Сегодня, 16:27
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