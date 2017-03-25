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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
08:53
Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
Клаудио Раньери получит специальную награду от итальянской федерации футбола
Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери станет обладателем специальной награды от итальянской федерации футбола, сообщает Football Italia.
Итальянец получит награду от мэра Аматриче – города, пострадавшего во время январского землетрясения. Церемония состоится в понедельник во время вручения приза лучшему тренеру Серии А.
Итальянец получит награду от мэра Аматриче – города, пострадавшего во время январского землетрясения. Церемония состоится в понедельник во время вручения приза лучшему тренеру Серии А.
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