Клаудио Раньери получит специальную награду от итальянской федерации футбола

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери станет обладателем специальной награды от итальянской федерации футбола, сообщает Football Italia.



Итальянец получит награду от мэра Аматриче – города, пострадавшего во время январского землетрясения. Церемония состоится в понедельник во время вручения приза лучшему тренеру Серии А.