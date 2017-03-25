"Интер" готов продать Перишича за 60 миллионов евро

"Интер" готов продать полузащитника Ивана Перишича за 60 миллионов евро, информирует Football Italia.



Напомним, что футболистом интересуются "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Главный тренер последних Жозе Моуринью лично посетил поединок сборной Хорватии, чтобы пообщаться с игроком.