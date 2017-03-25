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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
08:53
Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
"Интер" готов продать Перишича за 60 миллионов евро
"Интер" готов продать полузащитника Ивана Перишича за 60 миллионов евро, информирует Football Italia.
Напомним, что футболистом интересуются "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Главный тренер последних Жозе Моуринью лично посетил поединок сборной Хорватии, чтобы пообщаться с игроком.
Напомним, что футболистом интересуются "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Главный тренер последних Жозе Моуринью лично посетил поединок сборной Хорватии, чтобы пообщаться с игроком.
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