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"Интер" готов продать Перишича за 60 миллионов евро

"Интер" готов продать полузащитника Ивана Перишича за 60 миллионов евро, информирует Football Italia.

Напомним, что футболистом интересуются "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Главный тренер последних Жозе Моуринью лично посетил поединок сборной Хорватии, чтобы пообщаться с игроком.
Теги: Интер Трансферы
Сегодня, 17:14
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