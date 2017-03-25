Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ювентус" собирается предложить Алексу Сандро новый контракт

"Ювентус" готов подписать новый контракт с защитником Алексом Сандро, передает Tuttosport.

Сообщается, что туринский клуб готов продлить контракт до 2021 года, увеличив зарплату с 2,8 миллионов евро до 3,5 миллионов евро за сезон.
Теги: Сандро Ювентус
Сегодня, 18:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.