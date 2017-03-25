"Ювентус" собирается предложить Алексу Сандро новый контракт

"Ювентус" готов подписать новый контракт с защитником Алексом Сандро, передает Tuttosport.



Сообщается, что туринский клуб готов продлить контракт до 2021 года, увеличив зарплату с 2,8 миллионов евро до 3,5 миллионов евро за сезон.