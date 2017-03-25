"Челси" не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Виллианом

Полузащитник "Челси" Виллиан летом, скорее всего, покинет команду.



Как сообщает The Telegraph, руководство "синих" и главный тренер Антонио Конте на заинтересованы в игроке. Вероятнее всего, бразилец перейдет в "Манчестер Юнайтед".