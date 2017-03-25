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"Челси" не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Виллианом

Полузащитник "Челси" Виллиан летом, скорее всего, покинет команду.

Как сообщает The Telegraph, руководство "синих" и главный тренер Антонио Конте на заинтересованы в игроке. Вероятнее всего, бразилец перейдет в "Манчестер Юнайтед".
Теги: Виллиан Челси
Сегодня, 18:23
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Ростов»
Зенит без Виллиана как без ног!
Цыган уже записался на приём к Миллеру.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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