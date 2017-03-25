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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Антони Марсьяль: у "МЮ" выдающиеся болельщики
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль рассказал о том, как поддерживают его болельщики команды.
"У команды выдающиеся болельщики. Благодаря им, я чувствую себя в Англии как дома. Они заставляют меня надолго задержаться в МЮ. Во Франции, если вы даже лучший игрок команды, фанаты начинают вас освистывают, когда вы не забиваете два матча. Здесь все наоборот. Поклонники стараются подбодрить вас, чтобы придать уверенность", - цитирует француза Inside United.
"У команды выдающиеся болельщики. Благодаря им, я чувствую себя в Англии как дома. Они заставляют меня надолго задержаться в МЮ. Во Франции, если вы даже лучший игрок команды, фанаты начинают вас освистывают, когда вы не забиваете два матча. Здесь все наоборот. Поклонники стараются подбодрить вас, чтобы придать уверенность", - цитирует француза Inside United.
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