Антони Марсьяль: у "МЮ" выдающиеся болельщики

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль рассказал о том, как поддерживают его болельщики команды.



"У команды выдающиеся болельщики. Благодаря им, я чувствую себя в Англии как дома. Они заставляют меня надолго задержаться в МЮ. Во Франции, если вы даже лучший игрок команды, фанаты начинают вас освистывают, когда вы не забиваете два матча. Здесь все наоборот. Поклонники стараются подбодрить вас, чтобы придать уверенность", - цитирует француза Inside United.