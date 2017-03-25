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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Давыдов, Леонтьев и Тимофеев сыграют с "Црвеной Звездой" в стартовом составе "Спартака"
"Спартак" объявил стартовый состав на товарищеский матч с сербской "Црвеной Звездой".
"Спартак": Селихов, Ещенко, Маурисио, Таски, Боккетти, Тигиев, Фернандо, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Давыдов.
Запасные: Ребров, Песьяков, Макеев, Хомуха, Зепатта, Самсонов, Савичев, Нимели, Самбу, Сакала.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Маурисио, Таски, Боккетти, Тигиев, Фернандо, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Давыдов.
Запасные: Ребров, Песьяков, Макеев, Хомуха, Зепатта, Самсонов, Савичев, Нимели, Самбу, Сакала.
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