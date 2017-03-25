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Давыдов, Леонтьев и Тимофеев сыграют с "Црвеной Звездой" в стартовом составе "Спартака"

"Спартак" объявил стартовый состав на товарищеский матч с сербской "Црвеной Звездой".

"Спартак": Селихов, Ещенко, Маурисио, Таски, Боккетти, Тигиев, Фернандо, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Давыдов.

Запасные: Ребров, Песьяков, Макеев, Хомуха, Зепатта, Самсонов, Савичев, Нимели, Самбу, Сакала.
Теги: Спартак Црвена Звезда
Сегодня, 19:08
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3
(0)
№3 Написал: splin Москва (Сегодня, 20:39) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Фантасмагория.. Газпром спонсор побратима "Спартака"..
Регистрация: 26.01.2010
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:17) #
  • +1
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5 защитников и скамейка.
Во 2 тайме, наверное, негритят выпустят.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: D-link (Сегодня, 19:14) #
  • -3
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online

blush


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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