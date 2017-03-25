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Энди Коул: Лукаку должен стремиться к уровню Суареса

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул прокомментировал игру форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.

"Он еще достаточно молод, ему всего 23 года. У него впереди много работы. Когда вы говорите о лучших классических нападающих, то вспоминаете Луиса Суареса. Этот тот уровень, к которому Лукаку должен стремитсья", - цитирует Коула Goal.com..
Теги: Лукаку Суарес Эвертон
Сегодня, 20:21
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