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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Энди Коул: Лукаку должен стремиться к уровню Суареса
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул прокомментировал игру форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.
"Он еще достаточно молод, ему всего 23 года. У него впереди много работы. Когда вы говорите о лучших классических нападающих, то вспоминаете Луиса Суареса. Этот тот уровень, к которому Лукаку должен стремитсья", - цитирует Коула Goal.com..
"Он еще достаточно молод, ему всего 23 года. У него впереди много работы. Когда вы говорите о лучших классических нападающих, то вспоминаете Луиса Суареса. Этот тот уровень, к которому Лукаку должен стремитсья", - цитирует Коула Goal.com..
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