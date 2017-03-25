Оливье Жиру: "Арсенал" всегда в числе лучших команд Англии

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что счастлив в клубе и не думает об уходе.



"В чемпионате мы всегда находимся в числе лучших команд. Мы не испытываем давления в Лиге Чемпионов, даже если вылетаем из турнира. Тренер всегда говорит нам, чтобы мы игнорировали критику. Наша цель состоит в выигрыше разных титулов. Но это не главный фактор в карьере. Я все еще счастлив в Лондоне", - цитирует Жиру L`Equipe.