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Карим Бензема: Мбаппе не стоит пока уходить из "Монако"

Нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал будущее форварда сборной Франции и "Монако" Килиана Мбаппе.

"Честно говоря, я не видел его игру. Все говорят, что он талантливый футболист. Но в большом клубе сложно сделать большой прыжок в своей карьере, потому что он очень молод. Мне было трудно, когда я перешел в "Реал". Хотя у меня был большой опыт выступлений за "Лион". Мбаппе не стоит пока уходить из "Монако", - цитирует Бензема RMC.
Теги: Бензема Монако
Сегодня, 21:02
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