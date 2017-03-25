Карим Бензема: Мбаппе не стоит пока уходить из "Монако"

Нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал будущее форварда сборной Франции и "Монако" Килиана Мбаппе.



"Честно говоря, я не видел его игру. Все говорят, что он талантливый футболист. Но в большом клубе сложно сделать большой прыжок в своей карьере, потому что он очень молод. Мне было трудно, когда я перешел в "Реал". Хотя у меня был большой опыт выступлений за "Лион". Мбаппе не стоит пока уходить из "Монако", - цитирует Бензема RMC.