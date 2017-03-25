Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
21:59
Превью. 28 тур. ФНЛ
Превью. 28 тур. ФНЛ
20:28
Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Швейцария при судействе Безбородова взяла верх над Латвией
Сборная Швейцарии в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 победила сборную Латвии.
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Швейцария - Латвия 1:0
Гол: Дрмич, 66
Швейцария: Зоммер, Джуру, Лихтштайнер, Шёр, Мубандже, Шакири (Цубер, 78), Джемаили, Фернандеш (Дрмич, 65), Джака, Мехмеди, Сеферович (Фройлер, 84)
Латвия: Ванин, Горкшс, Ягодинскис, Фрейманис, Соловьёв, Лайзанс, Вишняков (Габовс, 56), Клюшкин, Лаздиньш (Гудковскис, 78), Икаунекс (Ракелс, 68), Шабала
Предупреждения: Лаздыньш, 28, Фернандеш, 49, Шер, 52, Фрейманис, 53
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Швейцария - Латвия 1:0
Гол: Дрмич, 66
Швейцария: Зоммер, Джуру, Лихтштайнер, Шёр, Мубандже, Шакири (Цубер, 78), Джемаили, Фернандеш (Дрмич, 65), Джака, Мехмеди, Сеферович (Фройлер, 84)
Латвия: Ванин, Горкшс, Ягодинскис, Фрейманис, Соловьёв, Лайзанс, Вишняков (Габовс, 56), Клюшкин, Лаздиньш (Гудковскис, 78), Икаунекс (Ракелс, 68), Шабала
Предупреждения: Лаздыньш, 28, Фернандеш, 49, Шер, 52, Фрейманис, 53
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.