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Швейцария при судействе Безбородова взяла верх над Латвией

Сборная Швейцарии в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 победила сборную Латвии.

Чемпионат мира-2018

Отборочный этап

5 тур

Швейцария - Латвия 1:0

Гол: Дрмич, 66

Швейцария: Зоммер, Джуру, Лихтштайнер, Шёр, Мубандже, Шакири (Цубер, 78), Джемаили, Фернандеш (Дрмич, 65), Джака, Мехмеди, Сеферович (Фройлер, 84)

Латвия: Ванин, Горкшс, Ягодинскис, Фрейманис, Соловьёв, Лайзанс, Вишняков (Габовс, 56), Клюшкин, Лаздиньш (Гудковскис, 78), Икаунекс (Ракелс, 68), Шабала

Предупреждения: Лаздыньш, 28, Фернандеш, 49, Шер, 52, Фрейманис, 53
Теги: Сборная Швейцарии Сборная Латвии
Сегодня, 22:03
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№1 Написал: Toorch (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
По именам сборная ближневосточных мигрантов против России-2
Регистрация: 14.03.2017
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