"Интер" готов в два раза увеличить зарплату Костасу Маноласу

"Интер" в летнее трансферное окно рассчитывает заполучить защитника "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Mediaset.



Так, в случае перехода в стан миланцев зарплата Маноласа возрастет в два раза. Сейчас он зарабатывает 1,8 млн евро в год. "Интеру" осталось только договориться с "Ромой" о сумме компенсации за футболиста.