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"Интер" готов в два раза увеличить зарплату Костасу Маноласу

"Интер" в летнее трансферное окно рассчитывает заполучить защитника "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Mediaset.

Так, в случае перехода в стан миланцев зарплата Маноласа возрастет в два раза. Сейчас он зарабатывает 1,8 млн евро в год. "Интеру" осталось только договориться с "Ромой" о сумме компенсации за футболиста.
Теги: Интер Манолас Рома Трансферы
Сегодня, 22:27
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