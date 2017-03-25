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Игорь Криушенко: сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки
Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал поражение своей команды в матче против Швеции (0:4).
"Сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки, после которых соперник забивал. Что делать, надо пережить эту игру. Разберем ее внутри команды. Такие ошибки игрокам допускать нельзя. Даже ляпы, я бы сказал. Почтительно отнеслись к сопернику. Не хватило здоровой спортивной агрессии, давления на створ ворот соперника. Шведы превзошли нас в этом компоненте. Счет отражает это в полной мере", - передает его слова Прессбол.
"Сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки, после которых соперник забивал. Что делать, надо пережить эту игру. Разберем ее внутри команды. Такие ошибки игрокам допускать нельзя. Даже ляпы, я бы сказал. Почтительно отнеслись к сопернику. Не хватило здоровой спортивной агрессии, давления на створ ворот соперника. Шведы превзошли нас в этом компоненте. Счет отражает это в полной мере", - передает его слова Прессбол.
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