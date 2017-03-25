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Игорь Криушенко: сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал поражение своей команды в матче против Швеции (0:4).

"Сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки, после которых соперник забивал. Что делать, надо пережить эту игру. Разберем ее внутри команды. Такие ошибки игрокам допускать нельзя. Даже ляпы, я бы сказал. Почтительно отнеслись к сопернику. Не хватило здоровой спортивной агрессии, давления на створ ворот соперника. Шведы превзошли нас в этом компоненте. Счет отражает это в полной мере", - передает его слова Прессбол.
Теги: Сборная Швеции Сборная Белоруссии
Вчера, 22:39
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2
(0)
№2 Написал: Босх Россия (Вчера, 22:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Хорошо что Калачик ростовский завязал с играми за сборную будьбашей.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:41) #
  • -2
  •  (4)

При счёте -0-4 . Вообще комментарии излишни. Мы с Вами в одном болоте.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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