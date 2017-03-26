Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная Португалии разгромила Венгрию, Роналду сделал дубль

Португалия разгромила Венгрию в рамках матча европейской квалификации ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018. Отборочный этап

Португалия - Венгрия - 3:0

Голы: Силва, 32, Роналду, 36, 65

Португалия: Патрисиу, Седрик, Фонте, Пепе, Геррейро, Мариу, Гомеш, Карвалью, Куарежма, Силва (Силва, 67), Роналду

Венгрия: Гулачи, Винисиус, Кадар, Корхут, Ланг (Ловренчич, 46), Беше, Дьюрчо (Кальмар, 69), Джуджак, Надь, Гера, Салаи

Предупреждения: Джуджак, 61, Гера, 76.
Теги: Сборная Португалии Сборная Венгрии
Сегодня, 00:40
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.