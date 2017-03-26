Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная Бельгии отыгралась в матче против команды Греции

В матче квалификации ЧМ-2018 предстоящий соперник россиян сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией.

Чемпионат мира-2018. Отборочный этап

Бельгия - Греция - 1:1

Голы: Митроглу, 46, Лукаку, 89

Бельгия: Куртуа - Симан, (Миральяс, 84), Вертонген, Алдервейрелд, Феррейра Карраско - Феллайни, (Дембеле, 66), Витцель, Шадли, Наингголан, Мертенс - Лукаку.

Греция: Капино - Цавелас, Торосидис, Папастатопулос, Стафилидис - Самарис, Тахцидис, Фортунис, (Циолис, 67), Манталос, (Зека, 84), Манолас - Митроглу, (Веллиос, 90+2).

Предупреждения: Тахцидис, 29, Феллайни, 40, Цавелас, 42, Мертенс, 60, Самарис, 73, Капино, 90+4, Лукаку, 90+6

Удаление: Тахцидис, 66, Цавелас, 90+5.
Теги: Сборная Бельгии Сборная Греции
Сегодня, 00:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.