Аксель Витсель: теперь все внимание на матч с моими российскими друзьями

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал игру с Грецией (1:1) в рамках квалификации ЧМ-2018 и высказался о предстоящей товарищеской игре с Россией.



"Не такого результата мы хотели, но мы по-прежнему лидируем в группе. Теперь все внимание на предстоящий матч в Сочи с моими российскими друзьями", – написал бельгиец в твиттере.