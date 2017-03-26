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Аксель Витсель: теперь все внимание на матч с моими российскими друзьями

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал игру с Грецией (1:1) в рамках квалификации ЧМ-2018 и высказался о предстоящей товарищеской игре с Россией.

"Не такого результата мы хотели, но мы по-прежнему лидируем в группе. Теперь все внимание на предстоящий матч в Сочи с моими российскими друзьями", – написал бельгиец в твиттере.
Теги: Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 01:55
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