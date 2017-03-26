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Допинг-офицеры покинули расположение сборной России

Допинг-офицеры ФИФА покинули расположение сборной России, передает "Чемпионат".

Сообщается, что процедура заняла пять часов. Офицеры ФИФА вынесли с собой два чемодана. От общения с журналистами офицеры отказались. Проверка проводилась в рамках внесоревновательного допинг-контроля команд-участниц Кубка конфедераций - 2017, который состоится в России.
Теги: Сборная России
Сегодня, 02:16
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