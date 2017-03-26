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Самуэль Кастильехо заинтересовал "Наполи"

Полузащитник "Вильярреала" Самуэль Кастильехо может продолжить карьеру в "Наполи", сообщает Marca.

Неаполитанцы готовы заплатить за трансфер игрока 20 миллионов евро. Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассматривает Самуэля Кастильехо в качестве замены Хосе Кальехону.
Теги: Наполи
Сегодня, 09:17
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