Самуэль Кастильехо заинтересовал "Наполи"

Полузащитник "Вильярреала" Самуэль Кастильехо может продолжить карьеру в "Наполи", сообщает Marca.



Неаполитанцы готовы заплатить за трансфер игрока 20 миллионов евро. Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассматривает Самуэля Кастильехо в качестве замены Хосе Кальехону.