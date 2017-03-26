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На матче "Лион" - "Бешикташ" будет присутствовать 15 тысяч турецких болельщиков

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы "Лион" – "Бешикташ" планируют посетить 15 тысяч болельщиков турецкой команды, сообщает L`Equipe.

На игру планируют приехать не только фанаты из Стамбула, но и в целом турецкие болельщики, проживающие на территории Франции.

Матч состоится 13 апреля и начнется в 22.05 по московскому времени.
Теги: Лион Бешикташ
Сегодня, 11:17
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