На матче "Лион" - "Бешикташ" будет присутствовать 15 тысяч турецких болельщиков

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы "Лион" – "Бешикташ" планируют посетить 15 тысяч болельщиков турецкой команды, сообщает L`Equipe.



На игру планируют приехать не только фанаты из Стамбула, но и в целом турецкие болельщики, проживающие на территории Франции.



Матч состоится 13 апреля и начнется в 22.05 по московскому времени.