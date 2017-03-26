Фернанду Сантуш: впереди у Португалии пять финальных матчей

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу команды в отборочном матче ЧМ-2018 с Венгрией (3:0).



"Впереди нас ждут пять финальных матчей. Мы хотим добиться поставленной цели – квалифицироваться на чемпионат мира с первого места в группе. Венгрия старалась блокировать наши проходы, но мы здорово приспособились по ходу встречи. В первом тайме мы действовали слишком медленно. Нужно прибавлять в скорости, особенно на флангах. Первый гол сделал матч открытым, нам стало легче. Португалия одержала заслуженную победу", - цитирует Сантуша RTP.