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Фернанду Сантуш: впереди у Португалии пять финальных матчей
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу команды в отборочном матче ЧМ-2018 с Венгрией (3:0).
"Впереди нас ждут пять финальных матчей. Мы хотим добиться поставленной цели – квалифицироваться на чемпионат мира с первого места в группе. Венгрия старалась блокировать наши проходы, но мы здорово приспособились по ходу встречи. В первом тайме мы действовали слишком медленно. Нужно прибавлять в скорости, особенно на флангах. Первый гол сделал матч открытым, нам стало легче. Португалия одержала заслуженную победу", - цитирует Сантуша RTP.
"Впереди нас ждут пять финальных матчей. Мы хотим добиться поставленной цели – квалифицироваться на чемпионат мира с первого места в группе. Венгрия старалась блокировать наши проходы, но мы здорово приспособились по ходу встречи. В первом тайме мы действовали слишком медленно. Нужно прибавлять в скорости, особенно на флангах. Первый гол сделал матч открытым, нам стало легче. Португалия одержала заслуженную победу", - цитирует Сантуша RTP.
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