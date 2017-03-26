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"Барселона" проведет переговоры с Вальверде

"Барселона" намерена пригласить на должность главного тренера наставника "Атлетика" Эрнесто Вальверде.

В пятницу президент каталонского клуба связывался со своим коллегой в "Атлетике" с просьбой разрешить начало переговоров со специалистом, сообщает AS.
Теги: Барселона
Сегодня, 12:41
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№4 Написал: федюк (Сегодня, 13:04) #
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Цитата: мяч квадратный
Лучше в какой нибудь мухосранск во второй российский дивизион, где играют за еду.

Помню - был
Смотрел

Но это не футбол - это деревенские бои ногами
Регистрация: 26.03.2017
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (3)

федюк,
Лучше в какой нибудь мухосранск во второй российский дивизион, где играют за еду. И то раз в год, когда губернатор расщедрится. Вот где футбол то. Запредельная самоотдача, запредельное мастерство. Им и не снилось.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: федюк (Сегодня, 12:54) #
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Цитата: мяч квадратный
Надо Барселоне зарплатную ведомость пересмотреть, как того хотят российские сторонники отмены лимита

Надо им в Москву переехть - и зарплата вырастет и бегать не надо
Мечтаа
Регистрация: 26.03.2017
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:48) #
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Надо Барселоне зарплатную ведомость пересмотреть, как того хотят российские сторонники отмены лимита. а то всякие Месси совсем зажрались. Получают бешеные деньги а играть не хотят. Надо им зарплату урезать раз в 5, а самоотдачу требовать в 5 раз больше. И тогда Барса как зафеерит! Вся беда в больших зарплатах игроков.
Регистрация: 7.03.2016
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