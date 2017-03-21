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Дубль Витиньо принес ЦСКА победу на тульским "Арсеналом"

ЦСКА одержал победу над тульским "Арсеналом" в товарищеском матче.

Форвард армейцев Витиньо открыл счет на 50-й минуте, а на 73-й минуте закрепил победу московской команды.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 15:56
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12
(3)
№12 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 17:14) #
  • 0
  •  (2)
online

Может в официальных тоже попрет.. Нужен нам сейчас форвард фартовый...
Регистрация: 12.03.2017
№11 Написал: D-link (Сегодня, 16:38) #
  • -7
  •  (9)
online

Цитата: Директор
практически не пропускают

Без ворот играя с аутсайдерами - дурное дело не хитрое.
Цитата: Директор
Откуда ты такой ущербный на этом сайте взялся?

Директор? Да пошел ты в жопу, директор!(с)


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№10 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:36) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Директор
Откуда ты такой ущербный на этом сайте взялся?

Как откуда. Ты посмотри на дату регистрации данного типа.
Цитата: D-link
Регистрация: 21.03.2017

Очередной спартаковский тролль, специально зарегигшийся для срача на ветках. Это один из многих ников. Если забанят, то для него не страшно, войдет под другим.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:33) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Директор
Кони с Ганчаренко практически не пропускают.

более того, в официальных матчах не практически, а вообще не пропускают.
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:32) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Директор
D-link,
Откуда ты такой ущербный на этом сайте взялся?

Кони с Ганчаренко практически не пропускают.

приятно видеть людей без предвзятого мнения
и сам стараюсь без тупых шуток и личностей, но спасибо!реально молодец


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: Директор (Сегодня, 16:28) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
D-link,
Откуда ты такой ущербный на этом сайте взялся?

Кони с Ганчаренко практически не пропускают.
Регистрация: 4.04.2016
№6 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 16:28) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
D-link,
Цитата: D-link
Цитата: Bang-bang
Ага. Хорошо

Замечательно! Ща каникулы закончаться - и обратно бег по кругу - сзади Рукокрылое рекорды обновляет, впереди человекообразное в Бразилию удрать пытается. Посередине скакового Верблюда судья с поля удаляет, он ревет и упирается всеми копытами. ФК Зоопарк, на выезде laughing


Мда..детский сад. По другому не назовешь. Или атрофия головного мозга.

Цитата: D-link
Цитата: Bang-bang
Ага. Хорошо

Замечательно! Ща каникулы закончаться - и обратно бег по кругу - сзади Рукокрылое рекорды обновляет, впереди человекообразное в Бразилию удрать пытается. Посередине скакового Верблюда судья с поля удаляет, он ревет и упирается всеми копытами. ФК Зоопарк, на выезде laughing

Смайликов побольше не забывай ставить.
Регистрация: 30.07.2013
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: D-link
Откатывают тактику, новую, революционную, в товарняках. Авторское название "ипани на негра" laughing

за-го-вор)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (6)

Витиньо в каждом матче стал забивать. Во что значит доверие тренера.
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: D-link (Сегодня, 16:20) #
  • -5
  •  (11)
online

Цитата: Bang-bang
Ага. Хорошо

Замечательно! Ща каникулы закончаться - и обратно бег по кругу - сзади Рукокрылое рекорды обновляет, впереди человекообразное в Бразилию удрать пытается. Посередине скакового Верблюда судья с поля удаляет, он ревет и упирается всеми копытами. ФК Зоопарк, на выезде laughing


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: Bang-bang (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: D-link
Откатывают тактику, новую, революционную, в товарняках. Авторское название "ипани на негра"

Ага. Хорошо ты о спартаке расписал.

сильвАНУС На мели , Заипатта, Идрыщ Самбу, Фэшн Шакала laughing
Регистрация: 22.03.2017
№1 Написал: D-link (Сегодня, 16:05) #
  • -7
  •  (13)
online

Откатывают тактику, новую, революционную, в товарняках. Авторское название "ипани на негра" laughing


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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